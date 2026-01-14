Международные резервы России за неделю выросли на $11 млрд

Международные резервы России обновили исторический рекорд, сообщает Банк РФ.

ЦБ: Международные резервы России достигли исторического максимума

Они достигли $763,9 млрд. Таким образом, с 19 по 26 декабря объем резервов вырос на $11,3 млрд. Предыдущий показатель составлял $752,6 млрд.

Регулятор отмечает, что увеличение произошло в основном за счет положительной переоценки активов.

В международные резервы входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, а также другие резервные активы.

