Международные резервы России за неделю выросли на $11 млрд
14 января 202601:01
Международные резервы России обновили исторический рекорд, сообщает Банк РФ.
Они достигли $763,9 млрд. Таким образом, с 19 по 26 декабря объем резервов вырос на $11,3 млрд. Предыдущий показатель составлял $752,6 млрд.
Регулятор отмечает, что увеличение произошло в основном за счет положительной переоценки активов.
В международные резервы входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, а также другие резервные активы.
