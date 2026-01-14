Великобритания и Франция не хотят отправлять войска на Украину без поддержки США
Лидеры «Большой семерки», за исключением Японии, планируют на следующей неделе в Давосе лично обратиться к президенту США Дональду Трампу, сообщает Financial Times.
Их цель — добиться от него гарантий безопасности для Украины. Без них даже страны «коалиции желающих» не согласятся отправить миротворцев после заключения мирного договора. Встреча в Давосе станет рекордной по представительству G7: к лидерам Великобритании, Германии, Италии, Канады, США и Франции присоединится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Они также договорились о совместной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней лидеры надеются заручиться личными заверениями Трампа в поддержке мирного плана, разработанного его эмиссарами, и в предоставлении гарантий безопасности для будущих миротворческих контингентов.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что развертывание западных сил на Украине в рамках гарантий безопасности потребует соответствующего одобрения России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
