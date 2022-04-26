Путин: РФ не имеет отношения к событиям в Буче

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что к трагическим событиям в украинском городе Буча Россия не имеет отношения. Такое заявление он сделала по итогам переговоров с главой ООН Антониу Гутерришем, передает ТАСС.

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После ухода российских войск из Бучи в интернете появились видео и фото с погибшими мирными жителями на улицах. В РФ назвали это постановкой.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Путин
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