Путин: РФ не имеет отношения к событиям в Буче

После ухода российских войск из Бучи в интернете появились видео и фото с погибшими мирными жителями на улицах. В РФ назвали это постановкой.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

