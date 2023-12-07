«Мощный выстрел»: Визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию стал провалом для США

АБУ-ДАБИ: ФЛАГИ, ТОРГОВЛЯ, ПОДАРКИ

Политологи увидели в «турне» президента определенные совпадения. Например, то, что Путин совершил свой визит на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке, после разрыва перемирия между Израилем и ХАМАС. С другой стороны, Кремль заранее анонсировал рабочую поездку президента.

В течение всего полета из России в Абу-Даби, самолет с Владимиром Путиным на борту сопровождали истребители Су-35С.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что самолет президента во время его перелетов сопровождали истребители в целях обеспечения безопасности. Он отметил, что самолет президента проходил через «некоторые нестабильные зоны».

На земле президента также ждало серьезное сопровождение. После приземления в Абу-Даби российский лидер в сопровождении почетного кавалерийского эскорта, под звуки артиллерийских выстрелов по украшенным российскими и эмиратскими флагами улицам прибыл на переговоры во дворец Каср аль-Ватан. Пилотажные группы Эмиратов в знак приветствия окрасили небо в цвета российского флага.

В расширенном формате разговора Путин заявил Аль Нахайяну, что отношения двух стран вышли на «беспрецедентно высокий уровень» - в торговле, туризме, инвестициях, нефтегазовых проектах. Президент также назвал ОАЭ главным торговым партнером в арабском мире.

Кстати, Bloomberg еще до визита Путина отмечало, что эти поездки российский лидер в первую очередь «использует, чтобы укрепить партнерские отношения с ключевыми производителями нефти».