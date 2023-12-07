«Мощный выстрел»: Визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию стал провалом для США
Владимир Путин не просто разрушает миф об изоляции Москвы, но и успешно отстаивает экономические интересы страны, особенно в нефтяной сфере.
Президент России Владимир Путин 6 декабря впервые с 2019 года посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.
Он провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и саудовским наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков накануне встреч российского лидера назвал это событие «мощным выстрелом».
«Вот такой вот мощный выстрел, на мой взгляд. Мне кажется, это будет полезно с точки зрения и развития наших отношений с этими тремя государствами, ну и с точки зрения, так сказать, соответствующих международных сигналов», - сказал он, имея в виду еще и предстоящую встречу Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Кремле.
АБУ-ДАБИ: ФЛАГИ, ТОРГОВЛЯ, ПОДАРКИ
Политологи увидели в «турне» президента определенные совпадения. Например, то, что Путин совершил свой визит на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке, после разрыва перемирия между Израилем и ХАМАС. С другой стороны, Кремль заранее анонсировал рабочую поездку президента.
В течение всего полета из России в Абу-Даби, самолет с Владимиром Путиным на борту сопровождали истребители Су-35С.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что самолет президента во время его перелетов сопровождали истребители в целях обеспечения безопасности. Он отметил, что самолет президента проходил через «некоторые нестабильные зоны».
На земле президента также ждало серьезное сопровождение. После приземления в Абу-Даби российский лидер в сопровождении почетного кавалерийского эскорта, под звуки артиллерийских выстрелов по украшенным российскими и эмиратскими флагами улицам прибыл на переговоры во дворец Каср аль-Ватан. Пилотажные группы Эмиратов в знак приветствия окрасили небо в цвета российского флага.
В расширенном формате разговора Путин заявил Аль Нахайяну, что отношения двух стран вышли на «беспрецедентно высокий уровень» - в торговле, туризме, инвестициях, нефтегазовых проектах. Президент также назвал ОАЭ главным торговым партнером в арабском мире.
Кстати, Bloomberg еще до визита Путина отмечало, что эти поездки российский лидер в первую очередь «использует, чтобы укрепить партнерские отношения с ключевыми производителями нефти».
В формате тет-а-тет Путин и Аль Нахайян обсуждали палестино-израильский конфликт и украинский вопрос, пишет ТАСС. Так или иначе, очевидно, что встреча прошла в торжественной и дружественной обстановке. Владимир Путин Аль Нахайян даже обменялись подарками. Президент России подарил картину с изображением главы ОАЭ, а в ответ получил мозаику.
ЭР-РИЯД: НЕФТЬ И ПРОВАЛ США
Вечером того же дня Путин уже прибыл в королевский дворец Аль-Ямама в Эр-Рияде на встречу с саудовским наследным принцем бен Сальманом.
В этот раз лидеры и делегации обсудили сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в ОПЕК+, перспективы реализации международного транспортного коридора Север – Юг, а также «горячие» политические вопросы, включая Израиль и Украину.
Визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий Соединенных Штатов по изоляции Москвы и ставит под вопрос долговечность поддержки Вашингтоном Украины, сообщает Bloomberg.
Издание пишет, что растет уверенность российского лидера в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на планы США и Европы изолировать его на международной арене.
Так, наследник трона Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию. Он назвал президента РФ особенным гостем для королевства. Следующая встреча должна пройти в Москве, подтвердил российский лидер.
В сентябре профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал отмечал, что сегодня Россия и Саудовская Аравия взяли контроль над ценами на нефть.
«Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть», — подчеркнул эксперт.
Профессор указал, что ранее Москва и Эр-Рияд добились снижения добычи сырья в рамках ОПЕК+ в целях стабилизации нефтяного рынка. По словам Сайкала, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман находятся в хороших отношениях, и Эр-Рияд стремится к укреплению партнерства с РФ и Китаем.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия больше всего выиграла от ограничения нефтедобычи странами ОПЕК+, на фоне высоких цен на энергоносители в бюджет государства стало поступать больше средств.
А буквально 1 декабря Саудовская Аравия продлила дополнительные добровольные сокращения добычи нефти. Оно будет действовать до конца первого квартала 2024 года, а начало действовать в июле. Речь идет о сокращении на 1 миллион баррелей в сутки. В Саудовской Аравии в сутки будут добывать около 9 млн баррелей.
Ранее Владимир Путин не исключил, что после 2023 года может потребоваться дальнейшее совместное регулирование нефтяного рынка в рамках ОПЕК+.
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