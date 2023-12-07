Песков рассказал, почему самолет Путина сопровождали истребители
7 декабря 202300:07
Самолет президента России Владимира Путина в ходе поездок в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявлении е официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, это связано с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе. С этой целью принимались все необходимые меры для обеспечения безопасности президента.
Наследник трона Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию. Он назвал президента РФ особенным гостем для королевства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru