Песков рассказал, почему самолет Путина сопровождали истребители

Самолет президента России Владимира Путина в ходе поездок в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявлении е официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Путин прибыл с визитом в Эр-Рияд

По его словам, это связано с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе. С этой целью принимались все необходимые меры для обеспечения безопасности президента.

Наследник трона Саудовской Аравии выразил готовность посетить Россию. Он назвал президента РФ особенным гостем для королевства.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИстребителиДмитрий ПесковВладимир Путин

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