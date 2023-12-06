Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером
6 декабря 202314:42
Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером в арабском мире. Об этом он заявил на переговорах с президентом Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
По словам российского лидера, отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень.
"Мы с вами в постоянном контакте, наши коллеги постоянно работают друг с другом", - сказал Путин.
Это была вторая встреча президентов в этом году, прошлая состоялась в июне на полях ПМЭФ, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пользователей VPN в России выросло почти на 40% в 2023 году
- По делу о банде из 1990-х задержан начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатов
- Вильфанд пообещал москвичам снег на Новый год
- Греф: в Сбербанке не видят большого потенциала для укрепления рубля
- Ларисе Долиной во время юбилейного концерта потребовался врач
- Великобритания объявила о расширении санкционного списка против России
- Анджелина Джоли снимется в третьей части «Малефисенты»
- Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером
- Anna Asti и рэпер A.V.G стали артистами года по версии Яндекс Музыки
- Кинорежиссер Сокуров выпустит авторскую версию фильма «Солнце»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru