Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером

По словам российского лидера, отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень.

"Мы с вами в постоянном контакте, наши коллеги постоянно работают друг с другом", - сказал Путин.

Это была вторая встреча президентов в этом году, прошлая состоялась в июне на полях ПМЭФ, сообщает RT.

