Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером

Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером в арабском мире. Об этом он заявил на переговорах с президентом Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Путин прибыл в Абу-Даби для переговоров с президентом ОАЭ

По словам российского лидера, отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень.

"Мы с вами в постоянном контакте, наши коллеги постоянно работают друг с другом", - сказал Путин.

Это была вторая встреча президентов в этом году, прошлая состоялась в июне на полях ПМЭФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Гордеев
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