«Молниеносный эффект!»: Встреча Путина с Алиевым принесла освобождения
Не прошло и суток со дня встречи Путина с Алиевым, как в Баку выпустили из тюрьмы директора информагентства «Sputnik Азербайджан», а в Москве - бывшего директора Театра Сатиры.
Внезапная встреча президентов России и Азербайджана, на которой лидеры чуть не поссорившихся стран обнимались и благодарили друг друга, произвела молниеносный эффект. 10 октября стало известно о первом «обмене освобождениями» между Москвой и Баку.
ОБЪЯТИЯ И АРЕСТЫ
7 октября российский лидер Владимир Путин отметил 73-й день рождения, а одним из главных политических событий этого дня стал звонок имениннику азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, ставший первым лучом потепления, проглянувшим из бездны, в которую в этом году скатились отношения двух стран.
Кризис начался после катастрофы летевшего из Баку в Грозный пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года, его усугубили массовые задержания выходцев из Азербайджана в конце июня в Екатеринбурге, а точкой невозврата могли стать брошенные в конце августа слова Алиева о «вторжении» и «оккупации» применительно к спецоперации на Украине и вхождению Азербайджана в состав СССР. Однако не стали.
Уже 9 октября Путин и Алиев встретились в Душанбе, пожали руки, после чего президент России без каких-либо условностей и прелюдий перешел самой острой теме раздора – катастрофе самолета. Российский лидер впервые сообщил об украинских дронах и сбое российской системы ПВО, из-за которого две ракеты взорвались рядом с самолетом. При этом Путин напомнил, что уже приносил Азербайджану извинения за трагедию.
После речи Путина Алиев трижды его поблагодарил и второй раз поздравил с днем рождения, а на встрече «без галстуков» они и вовсе обнялись, в чем прозорливые журналисты сразу же увидели явный признак «просвета». Не прошло и суток, как эти ожидания подтвердились.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил 10 октября журналистам, что в Баку освобожден исполнительный директор информагентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых. Сегодня же стало известно, что в Москве освобожден из-под стражи бывший директор Театра Сатиры Мамедали Агаев.
Агаев был арестован 29 августа в Москве на два месяца. Его обвиняли в хищении 20 млн рублей, что грозило десятью годами тюрьмы театральному деятелю, который 27 лет руководил прославленным столичным театром. Картавых вместе с шеф-редактором агентства Евгением Белоусовым были арестованы в Баку 1 июля по обвинению в мошенничестве.
ОБОЛЬЩЕНИЕ И ОРИЕНТАЦИЯ
Вместе с тем, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил НСН, что пока не стоит спешить с выводами и обольщаться.
«Надо понимать, что Азербайджан не встанет в ряд верных союзников России - этого не может быть по определению. Полноценное стратегическое союзничество, особенно военно-политическое, Азербайджан развивает с Турцией. Баку решал свои вопросы с США, Арменией, Турцией, и не хотел, чтобы ему при этом мешала Россия. Сейчас этот период отчасти преодолен и президент Алиев делает какие-то шаги к примирению. При этом Азербайджан стал менее зависим от России, он уже не спрашивает, как ему выстраивать отношения с Арменией, Турцией. Заинтересованность российской стороны в примирении есть - торгово-экономические отношения могут развиваться, никто не против. Однако обольщаться насчет партнерства не стоит. Давайте восточное красноречие и комплименты не делать заменой реальному анализу существа отношений», - пояснил парламентарий.
Со своей стороны, чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь высказал НСН другую точку зрения.
«Отношения России и Азербайджана должны улучшаться, потому что, я думаю, Алиев понял, что односторонняя ориентация на Америку и Турцию не приводит к каким-то позитивным и перспективным результатам (…) Будет какая-то договоренность, а после нее уже будут корректироваться действия и азербайджанских, и российских властей», - прогнозировал Корчмарь.
За время конфликта Азербайджан успел сделать несколько культурных «отмен» в отношении российских артистов, а певец Эмин Агаларов – закрыть несколько своих ресторанов в Москве. Кроме того, под раздачу попал и политолог Сергей Марков, признанный в конце августа иноагентом на фоне безудержного восхваления Азербайджана.
