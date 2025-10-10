ОБЪЯТИЯ И АРЕСТЫ

7 октября российский лидер Владимир Путин отметил 73-й день рождения, а одним из главных политических событий этого дня стал звонок имениннику азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, ставший первым лучом потепления, проглянувшим из бездны, в которую в этом году скатились отношения двух стран.

Кризис начался после катастрофы летевшего из Баку в Грозный пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года, его усугубили массовые задержания выходцев из Азербайджана в конце июня в Екатеринбурге, а точкой невозврата могли стать брошенные в конце августа слова Алиева о «вторжении» и «оккупации» применительно к спецоперации на Украине и вхождению Азербайджана в состав СССР. Однако не стали.

Уже 9 октября Путин и Алиев встретились в Душанбе, пожали руки, после чего президент России без каких-либо условностей и прелюдий перешел самой острой теме раздора – катастрофе самолета. Российский лидер впервые сообщил об украинских дронах и сбое российской системы ПВО, из-за которого две ракеты взорвались рядом с самолетом. При этом Путин напомнил, что уже приносил Азербайджану извинения за трагедию.

После речи Путина Алиев трижды его поблагодарил и второй раз поздравил с днем рождения, а на встрече «без галстуков» они и вовсе обнялись, в чем прозорливые журналисты сразу же увидели явный признак «просвета». Не прошло и суток, как эти ожидания подтвердились.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил 10 октября журналистам, что в Баку освобожден исполнительный директор информагентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых. Сегодня же стало известно, что в Москве освобожден из-под стражи бывший директор Театра Сатиры Мамедали Агаев.

Агаев был арестован 29 августа в Москве на два месяца. Его обвиняли в хищении 20 млн рублей, что грозило десятью годами тюрьмы театральному деятелю, который 27 лет руководил прославленным столичным театром. Картавых вместе с шеф-редактором агентства Евгением Белоусовым были арестованы в Баку 1 июля по обвинению в мошенничестве.