В СПЧ допустили освобождение всех задержанных в Азербайджане россиян

Она отметила, что Картавых — это «первая ласточка», и не исключила, что в самое ближайшее время будут освобождены и остальные задержанные в Азербайджане граждане РФ.

«В идеале хотелось бы... Тем более, что кому-то из них нужна серьёзная медицинская помощь, и это делать лучше дома, а не в условиях бакинской тюрьмы... ждём, наблюдаем», — заключила Меркачева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Душанбе обсудили все проблемные темы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

