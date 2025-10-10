В СПЧ допустили освобождение всех задержанных в Азербайджане россиян

Освобождение главы «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых из СИЗО в Баку является хорошим сигналом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.

«Молниеносный эффект!»: Встреча Путина с Алиевым принесла освобождения

Она отметила, что Картавых — это «первая ласточка», и не исключила, что в самое ближайшее время будут освобождены и остальные задержанные в Азербайджане граждане РФ.

«В идеале хотелось бы... Тем более, что кому-то из них нужна серьёзная медицинская помощь, и это делать лучше дома, а не в условиях бакинской тюрьмы... ждём, наблюдаем», — заключила Меркачева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Душанбе обсудили все проблемные темы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ОсвобождениеРоссиянеАзербайджанСПЧ

