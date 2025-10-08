«Извиняться не будет!»: Предстоящую встречу Путина с Алиевым сравнили с Аляской
Переговоры Путина с Алиевым будут похожи на встречу российского лидера с Трампом на Аляске, когда ничего подписано не было, но были обозначены ориентиры, сказал в эфире НСН Василий Корчмарь.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не будет публично извиняться за свои антироссийские высказывания, однако он хочет исправить отношения между двумя странами, заявил в интервью НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
На фоне серьезного ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном Алиев позвонил 7 октября Путину и поздравил его с 73-летием. В Кремле назвали важным этот звонок, отметив, что Путин и Алиев встретятся в Душанбе 9 октября. Корчмарь объяснил, что стоит за сменой риторики Алиева.
«То, что Алиев позвонил и поздравил - тут ничего такого нет. Поздравить человека с днем рождения – это нормальная вещь, общечеловеческая ценность. Что касается встречи, там видимо, будут решаться вопросы, касающиеся проблем, которые возникли в наших отношениях. Извиняться Алиев не будет, это лидерам государств не свойственно. Вероятно, будут какие-то предложения по нормализации ситуации, чтобы впредь не возникало никаких пертурбаций. Отношения России и Азербайджана должны улучшаться, потому что, я думаю, Алиев понял, что односторонняя ориентация на Америку и Турцию не приводит к каким-то позитивным и перспективным результатам», - разъяснил дипломат.
По его мнению, в ходе встречи президенты коснутся всех важных вопросов – от нефти до проблем азербайджанских бизнесменов в России.
«Без предварительной подготовки ни одна встреча между лидерами государств не проходит, потому что нужно говорить уже о чем-то наработанном. Это будет похоже на встречу на Аляске Путина и Трампа, когда ничего подписано не было, просто договорились действовать в определенных направлениях. Будет какая-то договоренность, а после нее уже будут корректироваться действия и азербайджанских, и российских властей. Наверняка, будут обсуждаться и торгово-экономические отношения, вопросы, связанные с нефтью, касающиеся азербайджанской диаспоры в России, ситуация с Нагорным Карабахом», - заключил собеседник НСН.
Отношения России и Азербайджана начали ухудшаться после катастрофы летевшего из Баку в Грозный пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года. Кризис усугубили массовые задержания в конце июня в Екатеринбурге выходцев из этой республики, напоминает «Радиоточка НСН». Затем на фоне обострившегося конфликта РФ и Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто поддержал Украину, употребив слово «оккупация» в контексте спецоперации России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экспортеры сократили продажи валюты в сентябре на 21%
- В Липецке обезвредили фрагменты упавшего дрона
- «Извиняться не будет!»: Предстоящую встречу Путина с Алиевым сравнили с Аляской
- Ключевые темы выборов в Госдуму определит общая политическая повестка
- Политолог допустил отставку Макрона при массовых протестах во Франции
- Россиянам рассказали, для каких авто сейчас труднее всего найти запчасти
- Миронов предупредил о росте цен из-за идеи ввести НДС на зарубежные товары
- «До последней минуты!»: Борис Любимов рассказал о дружбе с театроведом Бартошевичем
- Депутата АдГ исключили за участие в конференции антиглобалистов в Петербурге
- Цена выживаемости: Сколько должен стоить билет в кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru