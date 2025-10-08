Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не будет публично извиняться за свои антироссийские высказывания, однако он хочет исправить отношения между двумя странами, заявил в интервью НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

На фоне серьезного ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном Алиев позвонил 7 октября Путину и поздравил его с 73-летием. В Кремле назвали важным этот звонок, отметив, что Путин и Алиев встретятся в Душанбе 9 октября. Корчмарь объяснил, что стоит за сменой риторики Алиева.