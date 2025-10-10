«В целом, история с «Суперджетом» была губительной для нашей авиационной промышленности. Прежде всего, по причинам сверхвысокой зависимости от иностранных производителей комплектующих. Однако самое главное, почему его нельзя было строить, - отсутствие унификации производства с другими самолетами. Это означает, что нет одинаковых деталей, узлов и агрегатов, которые можно использовать в разных типах лайнеров. Например, между «Суперджетом» и МС-21 этой унификации не больше 2%. А, например, у линейки самолетов Туполева, которую, по сути дела, заблокировали, степень унификации доходила до 40%. Не говоря уж о том, что в аэродинамическом смысле самолеты Туполева гораздо более совершенны», - отметил собеседник НСН.

Захарченко также считает, что анонсированное сокращение финансирования госпрограммы развития авиапрома приведет к катастрофическим последствиям.

«Такое решение бьёт уже сейчас по самому перспективному направлению в данной сфере – авиационной науке. Мало того, что за прошедшие десятилетия передовые, прорывные наукоемкие технологии в сфере авиационной промышленности внедрялись очень ограниченно, а сказать прямо – вовсе не внедрялись, то теперь, при таком отношении и руководстве отраслью авиационная наука фактически добивается. Речь идет о 30% сокращении сотрудников. Это означает, по сути дела, уничтожение любых перспектив нашей авиационной промышленности. Не будет науки – не будет высоких технологий, не будет никакой конкурентоспособности», - подчеркнул эксперт.