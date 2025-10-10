Отец Самойловой отказался комментировать её развод с Джиганом

Отец блогера Оксаны Самойловой Валерий Самойлов отказался комментировать её развод с рэпером Джиганом (Денис Устименко).

Адвокат: По еврейским традициям Джиган должен отдать имущество Самойловой

Как пишет NEWS.ru, он лишь отметил, что «это жизнь».

«Очень жаль, но ничего не поделать — это жизнь», — сказал мужчина.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что дочери Джигана и Самойловой могут остаться жить с отцом после развода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
