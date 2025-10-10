Путин анонсировал появление у России нового оружия

В ближайшее время Россия может объявить о появлении у неё нового оружия. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил о готовности сбивать Tomahawk

На пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан он рассказал, что испытания этого оружия проходят успешно.

«Современность у нас очень на высоком уровне, мы её поддерживаем», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия готова ответить на любые угрозы «не на словах, а путём применения военно-технических мер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВооружениеОружиеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры