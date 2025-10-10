Путин анонсировал появление у России нового оружия
10 октября 202516:47
В ближайшее время Россия может объявить о появлении у неё нового оружия. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан он рассказал, что испытания этого оружия проходят успешно.
«Современность у нас очень на высоком уровне, мы её поддерживаем», - добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия готова ответить на любые угрозы «не на словах, а путём применения военно-технических мер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
