Минюст признал иноагентом медиа-проект «Острый угол»

Медиа-проект «Острый угол» был признан иноагентом. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции РФ сообщает RT.

Экс-редактора «Первого канала» Овсянникову признали иноагентом

Также ведомство включила в список иноагентов блогеров Алексея Шевцова и Василия Садонина, правозащитника Тимура Тухватуллина, журналиста из Мурманской области Дениса Загорье и поэтессу Полину Ба.

В качестве причин присвоения указанным лицам статуса иноагента указаны критика СВО, распространение фейков о действиях и решениях властей РФ, а также сведений, направленных на дискредитацию российской армии.

Ранее Минюст РФ признал иноагентом проект «Обманутый Россиянин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
