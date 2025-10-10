Минюст признал иноагентом медиа-проект «Острый угол»

Также ведомство включила в список иноагентов блогеров Алексея Шевцова и Василия Садонина, правозащитника Тимура Тухватуллина, журналиста из Мурманской области Дениса Загорье и поэтессу Полину Ба.

В качестве причин присвоения указанным лицам статуса иноагента указаны критика СВО, распространение фейков о действиях и решениях властей РФ, а также сведений, направленных на дискредитацию российской армии.

Ранее Минюст РФ признал иноагентом проект «Обманутый Россиянин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».