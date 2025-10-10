Булыкин: В матче с Ираном забить голы могут все игроки сборной России
Самое главное в товарищеском матче сборных России и Ирана – это хорошая игра, голы и победа, заявил в беседе с НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
В отсутствие топ-сборных подопечные Валерия Карпина должны обыгрывать любую команду, заявил НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Сборная России по футболу в пятницу, 10 ноября, проведет матч против Ирана и может продлить свою беспроигрышную серию до 21 матча. Тем не менее, с Ираном в последнее время сборная России играет тяжело: две ничьи со счетом 1-1 в 2017 и в 2023 годах. Булыкин подчеркнул, что в сборной России сейчас забить может каждый.
«От сборной России всегда жду побед, учитывая, что россияне не играют с лидерами мирового футбола. Нужно порадовать болельщиков победой. Сборная – это лицо страны, поэтому все болельщики, независимо от клубных пристрастий, будут смотреть этот матч. Самое главное – это хорошая игра, голы и победа. В отсутствие топ-сборных подопечные Валерия Карпина должны обыгрывать любую команду, с которой играют. У нас такая сборная, что забить могут все. Я имею в виду и молодежь. Батраков тот же, который сейчас чуть ли не лучший бомбардир в чемпионате, хотя играет не в нападении», - отметил Булыкин.
Ранее экс-президент «Локомотива» Илья Геркус заявил НСН, что посоветовал бы Алексею Батракову соглашаться на предложение «Барселоны».
