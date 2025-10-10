«От сборной России всегда жду побед, учитывая, что россияне не играют с лидерами мирового футбола. Нужно порадовать болельщиков победой. Сборная – это лицо страны, поэтому все болельщики, независимо от клубных пристрастий, будут смотреть этот матч. Самое главное – это хорошая игра, голы и победа. В отсутствие топ-сборных подопечные Валерия Карпина должны обыгрывать любую команду, с которой играют. У нас такая сборная, что забить могут все. Я имею в виду и молодежь. Батраков тот же, который сейчас чуть ли не лучший бомбардир в чемпионате, хотя играет не в нападении», - отметил Булыкин.

Ранее экс-президент «Локомотива» Илья Геркус заявил НСН, что посоветовал бы Алексею Батракову соглашаться на предложение «Барселоны».

