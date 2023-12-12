«Модный философский тренд»: Сенаторы и депутаты поспорили об идеологии в Конституции
Предложения закрепить идеологию в Конституции России породили много споров. Так, Бастрыкин полагает, что общество не может жить без идеологии, а Матвиенко назвала инициативу «модным философским трендом».
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в российскую Конституцию не надо вносить понятие идеологии. В беседе с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым, Матвиенко назвала инициативы внесения в главный документ страны госидеологии «модным философским трендом», однако не все согласны с суждениями сенатора.
В конце ноября председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин предложил включить идеологию в Конституцию РФ. Тогда глава ведомства выразил мнение, что необходимо сформулировать национальную идеологию и закрепить ее в конституции, потому что «общество не может жить без идеологии».
Накануне глава думского комитета по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что в рамках идеологии патриотизма могут существовать и конкурировать различные другие идеологии.
«Часто сегодня можно слышать про идеологию. Это одна из серьезных целей. Мы считаем, что России нужна всё-таки фундаментальная идеология. Это идеология патриотизма, на базе которой могут существовать и конкурировать различные другие идеологии – коммунистическая, социал-демократическая, либеральная - какие угодно. А вот сама идеология патриотизма – это не только любовь к Родине, уважение к нашей истории. Прежде всего, это выражение национальных государственных интересов, которое присутствует сегодня. А вот выражения народных интересов? С этим есть проблемы… Ну и пятый пункт – это активность наших граждан, патриотов с точки зрения изменений в стране, начиная с власти и заканчивая каждым гражданином. На наш взгляд, эти базовые позиции патриотизма могут лечь в основу, в том числе, государственной идеологии», - объяснил он.
Сегодня, согласно Статье 13 Конституции РФ в России никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, в стране признается идеологическое многообразие. Семигин парировал напоминания о 13-ой статье заявлением, что идеология не может быть монополией, а патриотизм – может.
«Сегодня часто говорят об отмене статьи 13-й Конституции РФ… В этом нужно всем разбираться. Мы понимаем, что ни одна идеология не может претендовать на монополию… А вот патриотизм может – как фундамент, на основе которого развиваются все остальные идеологии», - подытожил он.
Семигин полагает, что для достижения цели стать страной №1 в мире необходима национальная идея.
«Чтобы достичь цели сделать Россию страной №1 в мире, нужна национальная идея. В нашем понимании – это российский национальный прорыв. Нацию нужно объединить и осуществить рывок», - отметил он.
В свою очередь юрист и политик, один из авторов Конституции РФ Сергей Шахрай в интервью «Радиоточке НСН» заявлял, что в Конституции не нужно закреплять понятие государственной идеологии, ведь нельзя верить и любить «из-под палки».
«Как специалист в области конституционного права, хочу сказать, что любовь, веру в Бога и идею, даже национальную идею, записывать в Конституцию нельзя, это вообще не предмет Конституции. Нельзя из-под палки любить и верить. Национальная идея – эта повседневная работа правительства, депутатов, гражданского общества. За нее нужно каждый день бороться, чтобы это была работающая национальная идея, а не памятник в тексте Основного закона. Здесь очень прав покойный премьер Виктор Черномырдин. Он любил говорить: "Не чешите, где не чешется"», - сказал Шахрай.
Ранее, 22 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет специальной позиции по поводу предложения Бастрыкина прописать в Конституции понятие государственной идеологии. По словам чиновника, речь идет о точке зрения, и никаких актов, противоречащих Конституции, в этом заявлении нет.
Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.
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