«Модный философский тренд»: Сенаторы и депутаты поспорили об идеологии в Конституции

В конце ноября председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин предложил включить идеологию в Конституцию РФ. Тогда глава ведомства выразил мнение, что необходимо сформулировать национальную идеологию и закрепить ее в конституции, потому что «общество не может жить без идеологии».

Накануне глава думского комитета по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что в рамках идеологии патриотизма могут существовать и конкурировать различные другие идеологии.

«Часто сегодня можно слышать про идеологию. Это одна из серьезных целей. Мы считаем, что России нужна всё-таки фундаментальная идеология. Это идеология патриотизма, на базе которой могут существовать и конкурировать различные другие идеологии – коммунистическая, социал-демократическая, либеральная - какие угодно. А вот сама идеология патриотизма – это не только любовь к Родине, уважение к нашей истории. Прежде всего, это выражение национальных государственных интересов, которое присутствует сегодня. А вот выражения народных интересов? С этим есть проблемы… Ну и пятый пункт – это активность наших граждан, патриотов с точки зрения изменений в стране, начиная с власти и заканчивая каждым гражданином. На наш взгляд, эти базовые позиции патриотизма могут лечь в основу, в том числе, государственной идеологии», - объяснил он.