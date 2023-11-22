Песков: В Кремле пока нет позиции по вопросу госидеологии в Конституции
22 ноября 202312:50
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею главы Следственного комитета Александра Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию, заявил, что у властей пока нет позиции на этот счет.
«Какой-то позиции нет, это достаточно новое заявление, это такое мнение, которое, безусловно, мнение очень авторитетного человека», - приводит слова Пескова РИА Новости.
При этом он добавил, что речь идет о рядовой точке зрения, и в нет нет никаких актов, которые бы противоречили Конституции.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции государственную идеологию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru