В Белгороде после удара ВСУ повреждены объекты инфраструктуры
Пожары произошли на территории инфраструктурных объектов после массированных ударов ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
По его словам, в областном центре были повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
«На территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание... Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей», - написал Шуваев на платформе «Макс».
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в Удмуртии сбили ракету, которая попыталась атаковать одно из предприятий.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Белгороде после удара ВСУ повреждены объекты инфраструктуры
- В Венесуэле собака Цунами помогла спасти 26 человек после землетрясений
- На родео в США парашютист упал рядом с толпой зрителей
- Минпросвещения хочет законодательно закрепить экспертизу игрушек для детсадов
- СМИ: Трамп помиловал 11 человек
- Грузия возобновила поставки чеснока в Россию после одиннадцатимесячной паузы
- СМИ: Венгрия согласилась частично разблокировать переговоры о приеме Киева в ЕС
- Над Удмуртией сбили ракету ВСУ, пытавшуюся атаковать предприятие
- Эксперт: Родители могут получить налоговый вычет за детский отдых
- Месси первым сыграл 30 матчей на ЧМ и забил 20 голов