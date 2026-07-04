В Белгороде после удара ВСУ повреждены объекты инфраструктуры

По его словам, в областном центре были повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

«На территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание... Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей», - написал Шуваев на платформе «Макс».

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Удмуртии сбили ракету, которая попыталась атаковать одно из предприятий.

