В Белгороде после удара ВСУ повреждены объекты инфраструктуры

Пожары произошли на территории инфраструктурных объектов после массированных ударов ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

Под Белгородом при атаках ВСУ погибли два человека

По его словам, в областном центре были повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

«На территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание... Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей», - написал Шуваев на платформе «Макс».

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Удмуртии сбили ракету, которая попыталась атаковать одно из предприятий.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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