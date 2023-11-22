«Не чешите, где не чешется!»: Автор Конституции РФ о закреплении госидеологии
Госидеологию закреплять не нужно, но можно прописать в Основном законе идеи, которые не допускаются в России, отметил в эфире НСН Сергей Шахрай.
В Конституции не нужно закреплять понятие государственной идеологии, нельзя верить и любить «из-под палки», заявил юрист и политик, один из авторов Конституции РФ Сергей Шахрай в интервью НСН.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции государственную идеологию. По его словам, «просто отмахнуться», что не может быть никакой идеологии государственной, не получится. Бастрыкин подчеркнул, что работа по изменению Конституции должна быть продолжена. Шахрай не согласился с инициативой Бастрыкина.
«Как специалист в области конституционного права, хочу сказать, что любовь, веру в Бога и идею, даже национальную идею, записывать в Конституцию нельзя, это вообще не предмет Конституции. Нельзя из-под палки любить и верить. Национальная идея – эта повседневная работа правительства, депутатов, гражданского общества. За нее нужно каждый день бороться, чтобы это была работающая национальная идея, а не памятник в тексте Основного закона. Здесь очень прав покойный премьер Виктор Черномырдин. Он любил говорить: "Не чешите, где не чешется"», - сказал Шахрай.
Он отметил, что можно пойти по «другому пути». По словам Шахрая, в Конституции можно прописать, какие идеи не допускаются в России.
«Александр Бастрыкин искренний человек, патриот и исходит из того, чтобы сделать нашей стране лучше. Но, может быть, тогда пойти чуть-чуть по-другому… Попробовать записать, какие идеи – экстремистские, фашистские – не допускаются в России. То есть, не навязывать одну правильную идею, а поставить заслон тем «идеям», которые наносят вред российскому государству и обществу», - резюмировал собеседник НСН.
В Основном законе есть статья 13, которая гласит: «В РФ признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Ранее, 22 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет специальной позиции по поводу предложения Бастрыкина прописать в Конституции понятие государственной идеологии. По словам чиновника, речь идет о точке зрения, и никаких актов, противоречащих Конституции, в этом заявлении нет, передает «Радиоточка НСН».
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