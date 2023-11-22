«Не чешите, где не чешется!»: Автор Конституции РФ о закреплении госидеологии

В Конституции не нужно закреплять понятие государственной идеологии, нельзя верить и любить «из-под палки», заявил юрист и политик, один из авторов Конституции РФ Сергей Шахрай в интервью НСН.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции государственную идеологию. По его словам, «просто отмахнуться», что не может быть никакой идеологии государственной, не получится. Бастрыкин подчеркнул, что работа по изменению Конституции должна быть продолжена. Шахрай не согласился с инициативой Бастрыкина.