Медведев допустил «точечные изменения» в Конституции РФ

В ноябре глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Конституцию России необходимо дополнить, прописав в ней государственную идеологию.

В Основном законе сейчас есть статья 13, которая гласит: «В РФ признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил в понедельник, 11 декабря, что патриотизм может лечь в основу государственной идеологии.







