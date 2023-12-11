Медведев допустил «точечные изменения» в Конституции РФ

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что условий для изменения Конституции Рф сейчас нет. При этом он допускает «точечные изменения». Об этом зампред Совбеза заявил во время встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.

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В ноябре глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Конституцию России необходимо дополнить, прописав в ней государственную идеологию.

В Основном законе сейчас есть статья 13, которая гласит: «В РФ признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил в понедельник, 11 декабря, что патриотизм может лечь в основу государственной идеологии.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий МедведевКонституция РФ

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