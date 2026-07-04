Трамп заявил, что США дали Ирану недельный перерыв в переговорах

США дали Ирану перерыв в переговорах из-за похорон погибшего верховного лидера республики Али Хаменеи. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Совбез Ирана заявил о возмездии за гибель Али Хаменеи

По словам политика, Тегеран «отчаянно» желает договориться и «сильно хочет урегулирования».

«Мы дали им неделю перерыва на похороны, потому что мы хорошие», - цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее глава Белого дома заявил, что Иран в ходе переговоров согласился практически на все, что нужно США.

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ФОТО: AP / ТАСС
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