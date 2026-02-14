МО: За сутки ПВО сбили 8 реактивных снарядов HIMARS

За минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что ПВО удалось ликвидировать еще 118 украинских беспилотников.

ВСУ вновь атаковали Белгород ракетами, 2 человека погибли

По данным МО, ВС России также поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах противника. Отмечается, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью 14 февраля российские силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВСУБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры