МО: За сутки ПВО сбили 8 реактивных снарядов HIMARS

По данным МО, ВС России также поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах противника. Отмечается, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью 14 февраля российские силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».