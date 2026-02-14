Президент Финляндии Стубб и глава ВТО «поссорились» из-за размера страны

Президент Финляндии Александр Стубб и глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконьо-Ивевала в ходе Мюнхенской конференции вступили в словесную перепалку по поводу размера страны. Об этом сообщает финское издание «Ilta-Sanomat».

Отмечается, что инцидент произошел после того, как директор ВТО назвала Финляндию «небольшой страной», не являющейся глобальной силой.

«Да, я такой, со всеми своими 190 см», - отметил в свою очередь Стубб.