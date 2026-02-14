СМИ: Победителя «Танцев со звездами» Леденева отпустили под подписку о невыезде

До этого он находился в СИЗО. По данным источника, предприниматель совместно со своим партнером по бизнесу Алексеем Мороховым и экс-директором компании Юрием Чернышевым дали признательные показания. Отмечается, что следствие расторгло досудебное соглашение о сотрудничестве с фигурантами дела.

При этом Морохову продлили срок ареста еще на три месяца. Ранее в этот день столичный суд арестовал экс-директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову по уголовному делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа.

3 апреля 2025 года в Иваново суд отправил Алексея Леденева под домашний арест. Позже он признал свою вину по делу о миллионом хищении у концерна «Калашников». Алексей Морохов тоже выразил желание сотрудничать со следствием, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».