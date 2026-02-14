В Большом театре исключили создание ИИ нового стиля музыки

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет создать принципиально нового музыкального стиля, так как нейросеть является компиляцией того, что уже создано людьми. Об этом сообщает издание «НЬЮМ ТАСС» со ссылкой на режиссера-постановщика Большого театра Сергея Новикова.

Кроме того, он поставил под сомнение качество композиций, исполненных с помощью ИИ.

«Нужен новый закон»: Почему стриминги не хотят маркировать нейромузыку

«Не могу избавиться от мысли, что мне это что-то напоминает», - отметил режиссер.

К тому же, по мнению Новикова, в ближайшем будущем нейросеть не сможет лишить работы исполнителей в оперном театре, так как он представляет «абсолютно живое искусство», а ИИ доступен только как электрический звук через динамик.

Ранее директор по работе с независимыми артистами и лейблами «Pulse» Владимир Юрченко в интервью НСН подчеркнул, что главным последствием роста контента, созданного искусственным интеллектом, для рынка является увеличение конкуренции за внимание.

ФОТО: Смитюк Юрий/ТАСС
