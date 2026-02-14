В Большом театре исключили создание ИИ нового стиля музыки

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет создать принципиально нового музыкального стиля, так как нейросеть является компиляцией того, что уже создано людьми. Об этом сообщает издание «НЬЮМ ТАСС» со ссылкой на режиссера-постановщика Большого театра Сергея Новикова.

Кроме того, он поставил под сомнение качество композиций, исполненных с помощью ИИ.