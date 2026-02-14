СМИ: Сроки доставки «Почты России» увеличились вдвое из-за нехватки водителей

Издание писало, что свыше 30% рабочих выходят на смены в отделения три раза в неделю с 9:00 до 15:00, при этом во многих из них один сотрудник отвечает за прием, выдачу и оформление посылок. Между тем, часть точек работает только на выдачу.

При этом отмечается, что в регионах после перехода на сокращенный режим работы зарплаты сотрудникам «Почты России» сократили до 11–24 тысяч рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД и правительство РФ совместно создадут рабочую группу для решения проблем «Почты России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».