СМИ: Сроки доставки «Почты России» увеличились вдвое из-за нехватки водителей

Сроки доставки посылок «Почтой России» увеличились в два раза из-за нехватки водителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

В связи с этим люди минимум месяц ждут письма и посылки, которые копятся в отделениях.

Согласно информации источника, водители массово покидают «Почту России» вслед за операторами и начальством из-за длинных 12-часовых смен, штрафов, переработки и зарплаты от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Издание писало, что свыше 30% рабочих выходят на смены в отделения три раза в неделю с 9:00 до 15:00, при этом во многих из них один сотрудник отвечает за прием, выдачу и оформление посылок. Между тем, часть точек работает только на выдачу.

При этом отмечается, что в регионах после перехода на сокращенный режим работы зарплаты сотрудникам «Почты России» сократили до 11–24 тысяч рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД и правительство РФ совместно создадут рабочую группу для решения проблем «Почты России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
