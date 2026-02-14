По словам чиновника, профильные министерства анализируют, допустимо ли в принципе пересматривать сделки с недвижимостью, которые были совершены в Финляндии гражданами стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону.



Хакканен особо отметил, что потенциальный механизм ретроспективного вмешательства затронет все категории недвижимости — в том числе соглашения, оформленные на протяжении последних двух десятилетий.



Инициатива, как пояснил министр, направлена на укрепление национальной безопасности. Он также констатировал, что на протяжении последних 20 лет финские власти придерживались излишне доверчивого подхода к контролю за сделками с недвижимостью.

Ранее главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин заявил НСН, что сегодня россияне могут купить недвижимость в Финляндии при наличии второго гражданства, а также в случае официального статуса в другой европейской стране.

