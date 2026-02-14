Президент Украины Владимир Зеленский, указав получение гарантий безопасности в качестве условия для проведения выборов в стране, фактически показал отсутствие интереса в их организации. Об этом сообщает издание «L'AntiDiplomatico».

Кроме того, отмечается, что Зеленский переложил ответственность за перенос выборов на Россию.

Также в материале указано, что при продолжении давления со стороны Европы и попытках диктовать решения киевскому руководству сложно рассчитывать на проведение президентских выборов или референдума на Украине.