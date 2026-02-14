СМИ: Зеленский опроверг планы на выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, указав получение гарантий безопасности в качестве условия для проведения выборов в стране, фактически показал отсутствие интереса в их организации. Об этом сообщает издание «L'AntiDiplomatico».

Кроме того, отмечается, что Зеленский переложил ответственность за перенос выборов на Россию.

Также в материале указано, что при продолжении давления со стороны Европы и попытках диктовать решения киевскому руководству сложно рассчитывать на проведение президентских выборов или референдума на Украине.

Президент Финляндии Стубб и глава ВТО «поссорились» из-за размера страны

До этого издание «Financial Times» сообщило о возможном объявлении Владимиром Зеленским 24 февраля планов по проведению президентских выборов и референдума о мирном соглашении. Однако позже политик опроверг эту информацию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник I класса Константин Долгов в интервью НСН отметил, что назначение Владимира Мединского главой российской делегации на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине нельзя считать продвижением «жесткой линии» со стороны Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРеферендумВыборыВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры