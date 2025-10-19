МО: ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР

Российские военные взяли под контроль Полтавку в Запорожской области и населенный пункт Чунишино в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Tomahawk — к эскалации»: В Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Восток», второго — группировки войск «Центр». Отмечается, что Чунишино расположено в Красноармейском районе вблизи Новопавловки — населенного пункта, который был освобожден ВС РФ несколькими днями ранее.

До этого Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за ночь 19 октября ПВО ликвидировали 45 беспилотников ВСУ над территорией России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФВоенныеДНРСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры