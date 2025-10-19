МО: ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР
Российские военные взяли под контроль Полтавку в Запорожской области и населенный пункт Чунишино в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Восток», второго — группировки войск «Центр». Отмечается, что Чунишино расположено в Красноармейском районе вблизи Новопавловки — населенного пункта, который был освобожден ВС РФ несколькими днями ранее.
До этого Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за ночь 19 октября ПВО ликвидировали 45 беспилотников ВСУ над территорией России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Франции ограбили Лувр
- Путин поздравил россиян с Днем отца
- МО: ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР
- СМИ: Уиткофф потребовал от Зеленского отдать РФ часть ДНР
- В Роспатенте объяснили отказ Шаману в регистрации товарного знака «Я русский»
- СМИ: Израиль нанес авиаудары по Рафаху в Газе
- В Бурятии нашли нарушения в цеху, едой из которого отравились 43 человека
- Россиянам назвали размер средней страховой пенсии
- СМИ: Тоннель между Чукоткой и Аляской обойдется в $8 млрд
- В Бурятии у троих отравившихся едой из магазинов обнаружили сальмонеллез
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru