СМИ: Замгубернатора Вологодской области задержали за драку в Санкт-Петербурге
Заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали в Санкт-Петербурге за драку. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
По данным «78», инцидент произошёл в Василеостровском районе города. Чиновник вступил в потасовку с другим постояльцем в одной из гостиниц — причиной стал внезапно возникший между ними конфликт, пишет «78».
В настоящее время Иноземцев находится в отделении полиции. Ему предъявлено обвинение в мелком хулиганстве. Как отмечает «78», замгубернатор курирует в администрации Вологодской области вопросы обеспечения общественного порядка и противодействия преступности.
Ранее против экс-футболиста «Краснодара» Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки с его участием в кафе в центре Москвы, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
