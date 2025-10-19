СМИ: Замгубернатора Вологодской области задержали за драку в Санкт-Петербурге

Заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали в Санкт-Петербурге за драку. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

Смолову грозит до пяти лет лишения свободы за драку в кафе

По данным «78», инцидент произошёл в Василеостровском районе города. Чиновник вступил в потасовку с другим постояльцем в одной из гостиниц — причиной стал внезапно возникший между ними конфликт, пишет «78».

В настоящее время Иноземцев находится в отделении полиции. Ему предъявлено обвинение в мелком хулиганстве. Как отмечает «78», замгубернатор курирует в администрации Вологодской области вопросы обеспечения общественного порядка и противодействия преступности.

Ранее против экс-футболиста «Краснодара» Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки с его участием в кафе в центре Москвы, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

