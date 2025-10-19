СМИ: Школьница отдала мошенникам почти 7 тысяч евро
В Санкт-Петербурге школьница отдала мошенникам почти 7 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным Mash, 17-летней девушке позвонили неизвестные и сообщили о необходимости замены домофона. Вскоре ей пришло SMS с одноразовым кодом, а затем последовал новый звонок с требованием назвать эти цифры.
Позже злоумышленники вновь связались с ней, на этот раз представившись сотрудниками службы безопасности. Они заявили, что якобы гражданин Украины оформил на её имя доверенность, и начали запугивать девушку возможным возбуждением уголовного дела. В течение нескольких часов мошенники поддерживали с ней постоянную связь, выдавая себя за представителей спецслужб и министерства цифрового развития.
Под давлением угроз школьница выполнила требования аферистов: взяла у родителей 6850 евро и передала деньги курьеру, которого прислали мошенники. После этого связь с ними прервалась, а угрозы прекратились. Лишь спустя сутки девушка поняла, что стала жертвой обмана, и вместе с семьёй обратилась в полицию.
Ранее на Урале мошенники обманули пенсионерку по похожей схеме. Тогда женщина осталась без квартиры, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Замгубернатора Вологодской области задержали за драку в Санкт-Петербурге
- Бабкина поддержала возвращение моды на народные элементы одежды
- СМИ: Школьница отдала мошенникам почти 7 тысяч евро
- СМИ: Сломанную корону супруги императора Наполеона III нашли близ Лувра после ограбления
- В Израиле призвали возобновить боевые действия в секторе Газа
- Минздрав Бурятии: Количество отравившихся едой в Улан-Удэ увеличилось до 49
- Во Франции ограбили Лувр
- Путин поздравил россиян с Днем отца
- МО: ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР
- СМИ: Уиткофф потребовал от Зеленского отдать РФ часть ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru