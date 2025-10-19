СМИ: Школьница отдала мошенникам почти 7 тысяч евро

По данным Mash, 17-летней девушке позвонили неизвестные и сообщили о необходимости замены домофона. Вскоре ей пришло SMS с одноразовым кодом, а затем последовал новый звонок с требованием назвать эти цифры.

Позже злоумышленники вновь связались с ней, на этот раз представившись сотрудниками службы безопасности. Они заявили, что якобы гражданин Украины оформил на её имя доверенность, и начали запугивать девушку возможным возбуждением уголовного дела. В течение нескольких часов мошенники поддерживали с ней постоянную связь, выдавая себя за представителей спецслужб и министерства цифрового развития.

Под давлением угроз школьница выполнила требования аферистов: взяла у родителей 6850 евро и передала деньги курьеру, которого прислали мошенники. После этого связь с ними прервалась, а угрозы прекратились. Лишь спустя сутки девушка поняла, что стала жертвой обмана, и вместе с семьёй обратилась в полицию.

Ранее на Урале мошенники обманули пенсионерку по похожей схеме. Тогда женщина осталась без квартиры, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».