Путин поздравил россиян с Днем отца
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем отца. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что у всех народов нашей многонациональной страны глава семьи издревле пользуется непререкаемым авторитетом. По его словам, крайне важно, чтобы современные мужчины и молодые люди стремились оправдывать это высокое звание — беречь семейные устои, быть трудолюбивыми и мудрыми наставниками, надёжной опорой и старшими товарищами.
Путин также отметил, что особые, самые тёплые поздравления адресованы участникам специальной военной операции, которые, по его словам, защищают свободу и независимость Отечества. Президент добавил, что народ искренне гордится их стойкостью, отвагой и мужеством.
Напомним, согласно указу президента РФ, подписанному в 2021 году, День отца отмечается в третье воскресенье октября, то есть в 2025 году 19 октября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поздравил россиян с Днем отца
- МО: ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР
- СМИ: Уиткофф потребовал от Зеленского отдать РФ часть ДНР
- В Роспатенте объяснили отказ Шаману в регистрации товарного знака «Я русский»
- СМИ: Израиль нанес авиаудары по Рафаху в Газе
- В Бурятии нашли нарушения в цеху, едой из которого отравились 43 человека
- Россиянам назвали размер средней страховой пенсии
- СМИ: Тоннель между Чукоткой и Аляской обойдется в $8 млрд
- В Бурятии у троих отравившихся едой из магазинов обнаружили сальмонеллез
- Умер бас-гитарист группы «Limp Bizkit» Риверс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru