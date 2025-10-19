Путин поздравил россиян с Днем отца

Путин подчеркнул, что у всех народов нашей многонациональной страны глава семьи издревле пользуется непререкаемым авторитетом. По его словам, крайне важно, чтобы современные мужчины и молодые люди стремились оправдывать это высокое звание — беречь семейные устои, быть трудолюбивыми и мудрыми наставниками, надёжной опорой и старшими товарищами.

Путин также отметил, что особые, самые тёплые поздравления адресованы участникам специальной военной операции, которые, по его словам, защищают свободу и независимость Отечества. Президент добавил, что народ искренне гордится их стойкостью, отвагой и мужеством.

Напомним, согласно указу президента РФ, подписанному в 2021 году, День отца отмечается в третье воскресенье октября, то есть в 2025 году 19 октября.

