В Израиле призвали возобновить боевые действия в секторе Газа

Бен-Гвир обратился к Нетаньяху с призывом отдать Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приказ о полномасштабном возобновлении боевых действий в секторе Газа. По его словам, надежды на то, что ХАМАС изменит свою позицию или будет соблюдать подписанное соглашение, оказались ложными и представляют угрозу для безопасности страны. Он подчеркнул, что, по его мнению, эту «неонацистскую террористическую организацию» необходимо полностью уничтожить, и чем скорее это произойдёт, тем лучше.

Накануне власти Газы заявили, что за восемь дней с момента вступления в силу перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила режим прекращения огня в секторе Газа 47 раз, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».