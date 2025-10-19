Бабкина поддержала возвращение моды на народные элементы одежды

Народная артистка России, художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина положительно отозвалась о возвращении моды на народные элементы одежды, в частности на кокошники. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

Бабкина отметила, что интерес к кокошникам возник не только сейчас, а существовал и ранее. Она подчеркнула, что кокошники - красивым и очень благородные. По словам Бабкиной, подобная одежда отражает уважительное отношение к той культурной традиции, в которой человек живёт.

По мнению Бабкиной, включение кокошников в современный гардероб способно украсить любую девушку.

Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил, что набирающие популярность на маркетплейсах меховые шапки из 1990-х годов не подходят для жизни в 21 веке, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
