Бабкина поддержала возвращение моды на народные элементы одежды
Народная артистка России, художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина положительно отозвалась о возвращении моды на народные элементы одежды, в частности на кокошники. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.
Бабкина отметила, что интерес к кокошникам возник не только сейчас, а существовал и ранее. Она подчеркнула, что кокошники - красивым и очень благородные. По словам Бабкиной, подобная одежда отражает уважительное отношение к той культурной традиции, в которой человек живёт.
По мнению Бабкиной, включение кокошников в современный гардероб способно украсить любую девушку.
Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец заявил, что набирающие популярность на маркетплейсах меховые шапки из 1990-х годов не подходят для жизни в 21 веке, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
