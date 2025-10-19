Минобороны: ПВО сбило 7 украинских БПЛА над Белгородской областью

Днем 19 октября российские силы ПВО сбили 7 беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО: За ночь ПВО сбили 45 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что 7 БПЛА самолетного типа над Белгородской областью были сбиты дежурными средствами ПВО с 11:00 до 14:00 (мск).

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 октября российские силы ПВО ликвидировали 45 беспилотников ВСУ над 12 регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
