Минобороны: ПВО сбило 7 украинских БПЛА над Белгородской областью
19 октября 202514:48
Днем 19 октября российские силы ПВО сбили 7 беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что 7 БПЛА самолетного типа над Белгородской областью были сбиты дежурными средствами ПВО с 11:00 до 14:00 (мск).
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 октября российские силы ПВО ликвидировали 45 беспилотников ВСУ над 12 регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
