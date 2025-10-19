Минздрав Бурятии: Количество отравившихся едой в Улан-Удэ увеличилось до 49

Количество людей, отравившихся готовой едой в Республике Бурятия, увеличилось до 49. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в своём Telegram-канале.

По её словам, на 16 часов (по местному времени) было зарегистрировано 49 случаев отравления, из которых 11 лабораторно подтверждены как сальмонеллёз. Она уточнила, что 40 пострадавших госпитализированы, включая 22 детей, а один человек находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Лудупова добавила, что большинство пациентов чувствуют себя стабильно и демонстрируют положительную динамику. Медицинские работники продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая всем пострадавшим необходимую помощь в полном объёме.

Ранее в цеху предприятия «Восток», где произвели продукцию, которой отравились люди, обнаружили нарушения, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
