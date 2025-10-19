Минздрав Бурятии: Количество отравившихся едой в Улан-Удэ увеличилось до 49
Количество людей, отравившихся готовой едой в Республике Бурятия, увеличилось до 49. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в своём Telegram-канале.
По её словам, на 16 часов (по местному времени) было зарегистрировано 49 случаев отравления, из которых 11 лабораторно подтверждены как сальмонеллёз. Она уточнила, что 40 пострадавших госпитализированы, включая 22 детей, а один человек находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.
Лудупова добавила, что большинство пациентов чувствуют себя стабильно и демонстрируют положительную динамику. Медицинские работники продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая всем пострадавшим необходимую помощь в полном объёме.
Ранее в цеху предприятия «Восток», где произвели продукцию, которой отравились люди, обнаружили нарушения, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО сбило 7 украинских БПЛА над Белгородской областью
- СМИ: Замгубернатора Вологодской области задержали за драку в Санкт-Петербурге
- Бабкина поддержала возвращение моды на народные элементы одежды
- СМИ: Школьница отдала мошенникам почти 7 тысяч евро
- СМИ: Сломанную корону супруги императора Наполеона III нашли близ Лувра после ограбления
- В Израиле призвали возобновить боевые действия в секторе Газа
- Минздрав Бурятии: Количество отравившихся едой в Улан-Удэ увеличилось до 49
- Во Франции ограбили Лувр
- Путин поздравил россиян с Днем отца
- МО: ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru