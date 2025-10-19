Минздрав Бурятии: Количество отравившихся едой в Улан-Удэ увеличилось до 49

По её словам, на 16 часов (по местному времени) было зарегистрировано 49 случаев отравления, из которых 11 лабораторно подтверждены как сальмонеллёз. Она уточнила, что 40 пострадавших госпитализированы, включая 22 детей, а один человек находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.

Лудупова добавила, что большинство пациентов чувствуют себя стабильно и демонстрируют положительную динамику. Медицинские работники продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая всем пострадавшим необходимую помощь в полном объёме.

Ранее в цеху предприятия «Восток», где произвели продукцию, которой отравились люди, обнаружили нарушения, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».