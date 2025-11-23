МО: ВС РФ освободили Петровское в ДНР и Отрадное в Днепропетровской области

В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения «Южной» группировки войск, двух других — группировки войск «Восток».

Ранее в МО объявили о взятии под контроль Звановки и Нового Запорожья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



