МО: ВС РФ освободили Петровское в ДНР и Отрадное в Днепропетровской области
23 ноября 202512:36
Российские военные взяли под контроль Петровское в ДНР, а также населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения «Южной» группировки войск, двух других — группировки войск «Восток».
Ранее в МО объявили о взятии под контроль Звановки и Нового Запорожья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер легенда оперетты Виталий Мишле
- МО: ВС РФ освободили Петровское в ДНР и Отрадное в Днепропетровской области
- «Иллюзия обмана-3» станет первым голливудским «миллиардером» 2025 года в РФ
- Воробьев: Принимаются все меры для возобновления теплоснабжения в Шатуре
- Пушилин объявил о продвижении ВС России в Константиновке
- В октябре РФ импортировала 6,5 тысячи тонн вина из Грузии
- Рубио опроверг сообщения об отречении от мирного плана по Украине
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 75 дронов ВСУ
- Воробьев: БПЛА ВСУ атаковали ГРЭС в Подмосковье
- Литва ограничит транзит в Калининград для давления на РФ и Белоруссию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru