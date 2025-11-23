Акулова: Московский зоопарк хотел бы оставить панду Катюшу у себя
Московский зоопарк ведет переговоры, чтобы оставить у себя панду Катюшу. Об этом сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова в интервью ТАСС.
Она отметила, что, несмотря на мечту коллектива зоопарка оставить Катюшу в Москве, по действующему соглашению между Россией и Китаем детёныша панды необходимо передать Китаю в возрасте четырёх лет. Акулова подчеркнула, что зоопарк хотел бы оставить панду у себя.
«Мы будем пытаться, но насколько у нас это получится, не знаю, пока прецедента такого не было», - сказала Акулова.
Гендиректор уточнила, что в Китае таких животных направляют в рамках природоохранной программы либо в зоопарки, либо в специализированные центры разведения для участия в воспроизводстве вида. По её словам, Катюша представляет особую ценность для размножения, поскольку её воспитывала сама мама Диндин, без вмешательства человека.
Кроме того, Акулова отметила высокие когнитивные способности молодой панды: та внимательно наблюдала за тем как Диндин выполняет тренировочные команды — даёт лапку, встаёт, садится на весы — и вскоре начала самостоятельно повторять эти действия, естественно, за вкусняшки.
Катюша - первый в истории России детёныш большой панды, родившийся в зоопарке 24 августа 2023 года. Её родители, Диндин и Жуи, прибыли из Китая в 2019 году в рамках международной программы по сохранению вида, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ФПБК Бородин подал новый иск к Пугачевой
- СМИ: Телеведущему Васильеву грозит заочный арест
- FIA аннулировала результаты «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса
- Акулова: Московский зоопарк хотел бы оставить панду Катюшу у себя
- ИМЭМО: РФ вошла в ТОП-3 морских держав мира
- Умер легенда оперетты Виталий Мишле
- МО: ВС РФ освободили Петровское в ДНР и Отрадное в Днепропетровской области
- «Иллюзия обмана-3» станет первым голливудским «миллиардером» 2025 года в РФ
- Воробьев: Принимаются все меры для возобновления теплоснабжения в Шатуре
- Пушилин объявил о продвижении ВС России в Константиновке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru