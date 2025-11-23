Акулова: Московский зоопарк хотел бы оставить панду Катюшу у себя

Она отметила, что, несмотря на мечту коллектива зоопарка оставить Катюшу в Москве, по действующему соглашению между Россией и Китаем детёныша панды необходимо передать Китаю в возрасте четырёх лет. Акулова подчеркнула, что зоопарк хотел бы оставить панду у себя.

«Мы будем пытаться, но насколько у нас это получится, не знаю, пока прецедента такого не было», - сказала Акулова.

Гендиректор уточнила, что в Китае таких животных направляют в рамках природоохранной программы либо в зоопарки, либо в специализированные центры разведения для участия в воспроизводстве вида. По её словам, Катюша представляет особую ценность для размножения, поскольку её воспитывала сама мама Диндин, без вмешательства человека.

Кроме того, Акулова отметила высокие когнитивные способности молодой панды: та внимательно наблюдала за тем как Диндин выполняет тренировочные команды — даёт лапку, встаёт, садится на весы — и вскоре начала самостоятельно повторять эти действия, естественно, за вкусняшки.

Катюша - первый в истории России детёныш большой панды, родившийся в зоопарке 24 августа 2023 года. Её родители, Диндин и Жуи, прибыли из Китая в 2019 году в рамках международной программы по сохранению вида, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».