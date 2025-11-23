Умер легенда оперетты Виталий Мишле

Умер народный артист России, известный по ролям в телеспектаклях «Севастопольский вальс» и «Девичий переполох», Виталий Мишле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Московского государственного академического театра оперетты Владимира Тартаковского.

Он рассказал, что Мишле ушел из жизни еще 21 ноября. Артисту было 84 года.