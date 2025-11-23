Умер легенда оперетты Виталий Мишле

Умер народный артист России, известный по ролям в телеспектаклях «Севастопольский вальс» и «Девичий переполох», Виталий Мишле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Московского государственного академического театра оперетты Владимира Тартаковского.

Он рассказал, что Мишле ушел из жизни еще 21 ноября. Артисту было 84 года.

По словам Тартаковского, легенда оперетты скончался из-за болезни и преклонного возраста. Директор театра добавил, что он пока не знает, когда состоятся похороны артиста.

Виталий Мишле родился в 1941 году. После окончания Музыкального училища им. Гнесиных он работал в Московском театре оперетты. Среди последних работ Мишле — роль Луи Филиппа в спектакле «Баядера», Пенижека в «Графине Марица» и Аполлона в спектакле «Орфей в аду», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

