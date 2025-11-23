ИМЭМО: РФ вошла в ТОП-3 морских держав мира

Среди стран с крупнейшими морскими ресурсами эксперты выделяют Саудовскую Аравию, Катар, США и Россию, где преобладают запасы газа на шельфе.

Кроме того, индекс морской деятельности учитывает торговый флот, добычу ресурсов, судостроение и спорт. В этой категории Китай лидирует с 22,5% мирового показателя, после в рейтинге следуют Республика Корея и США.

Россия в этом списке занимает десятое место. В совокупности десять ведущих стран обеспечивают 58% морского потенциала в мире, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».