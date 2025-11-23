ИМЭМО: РФ вошла в ТОП-3 морских держав мира

В ИМЭМО РАН рассчитали индекс морской мощи (ИММ) стран мира и выделили десять ведущих морских держав планеты, пишет РБК.

Согласно подсчетам, Россия вошла в ТОП-3 рейтинга, уступив лишь Китаю и США.

ИММ включает в себя морские силы, средства и ресурсы, а также морскую деятельность. Отмечается, что РФ выделяется сильным индексом морских сил и средств, прежде всего благодаря Военно-морскому флоту, а также атомному флоту и ледовитым морям. По данным источника, КНР лидирует по морской деятельности, а США — по морским силам.

Среди стран с крупнейшими морскими ресурсами эксперты выделяют Саудовскую Аравию, Катар, США и Россию, где преобладают запасы газа на шельфе.

Кроме того, индекс морской деятельности учитывает торговый флот, добычу ресурсов, судостроение и спорт. В этой категории Китай лидирует с 22,5% мирового показателя, после в рейтинге следуют Республика Корея и США.

Россия в этом списке занимает десятое место. В совокупности десять ведущих стран обеспечивают 58% морского потенциала в мире, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

