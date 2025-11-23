ИМЭМО: РФ вошла в ТОП-3 морских держав мира
В ИМЭМО РАН рассчитали индекс морской мощи (ИММ) стран мира и выделили десять ведущих морских держав планеты, пишет РБК.
Согласно подсчетам, Россия вошла в ТОП-3 рейтинга, уступив лишь Китаю и США.
ИММ включает в себя морские силы, средства и ресурсы, а также морскую деятельность. Отмечается, что РФ выделяется сильным индексом морских сил и средств, прежде всего благодаря Военно-морскому флоту, а также атомному флоту и ледовитым морям. По данным источника, КНР лидирует по морской деятельности, а США — по морским силам.
Среди стран с крупнейшими морскими ресурсами эксперты выделяют Саудовскую Аравию, Катар, США и Россию, где преобладают запасы газа на шельфе.
Кроме того, индекс морской деятельности учитывает торговый флот, добычу ресурсов, судостроение и спорт. В этой категории Китай лидирует с 22,5% мирового показателя, после в рейтинге следуют Республика Корея и США.
Россия в этом списке занимает десятое место. В совокупности десять ведущих стран обеспечивают 58% морского потенциала в мире, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ФПБК Бородин подал новый иск к Пугачевой
- СМИ: Телеведущему Васильеву грозит заочный арест
- FIA аннулировала результаты «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса
- Акулова: Московский зоопарк хотел бы оставить панду Катюшу у себя
- ИМЭМО: РФ вошла в ТОП-3 морских держав мира
- Умер легенда оперетты Виталий Мишле
- МО: ВС РФ освободили Петровское в ДНР и Отрадное в Днепропетровской области
- «Иллюзия обмана-3» станет первым голливудским «миллиардером» 2025 года в РФ
- Воробьев: Принимаются все меры для возобновления теплоснабжения в Шатуре
- Пушилин объявил о продвижении ВС России в Константиновке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru