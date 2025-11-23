FIA аннулировала результаты «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса

Гонка состоялась в воскресенье и завершилась победой Макса Ферстаппена из «Ред Булл». До дисквалификации Норрис занял второе место, а Пиастри — четвёртое.

Причиной отмены их результатов стало несоответствие техническому регламенту. У обеих машин был обнаружен чрезмерный износ планок под днищем.

В соответствии с правилами, превышение допустимого уровня износа планки на днище влечет за собой дисквалификацию.

В текущем сезоне уже были такие прецеденты: Льюис Хэмилтон был дисквалифицирован на Гран-при Китая, а Нико Хюлькенберг — на Гран-при Бахрейна, и в обоих случаях причиной послужил чрезмерный износ контрольной планки.

После аннулирования результатов пилотов «Макларен» обновлённый топ-3 финишёров Гран-при Лас-Вегаса выглядит следующим образом: 1-е место — Макс Ферстаппен («Ред Булл»), 2-е место — Джордж Расселл («Мерседес»), 3-е место — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».