FIA аннулировала результаты «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса
Результаты пилотов команды «Макларен» — австралийца Оскара Пиастри и британца Ландо Норриса — по итогам Гран-при Лас-Вегаса в «Формуле-1» были аннулированы. Об этом сообщила Международная автомобильная федерация (FIA) на своём официальном сайте.
Гонка состоялась в воскресенье и завершилась победой Макса Ферстаппена из «Ред Булл». До дисквалификации Норрис занял второе место, а Пиастри — четвёртое.
Причиной отмены их результатов стало несоответствие техническому регламенту. У обеих машин был обнаружен чрезмерный износ планок под днищем.
В соответствии с правилами, превышение допустимого уровня износа планки на днище влечет за собой дисквалификацию.
В текущем сезоне уже были такие прецеденты: Льюис Хэмилтон был дисквалифицирован на Гран-при Китая, а Нико Хюлькенберг — на Гран-при Бахрейна, и в обоих случаях причиной послужил чрезмерный износ контрольной планки.
После аннулирования результатов пилотов «Макларен» обновлённый топ-3 финишёров Гран-при Лас-Вегаса выглядит следующим образом: 1-е место — Макс Ферстаппен («Ред Булл»), 2-е место — Джордж Расселл («Мерседес»), 3-е место — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
