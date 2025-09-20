МО: ВС РФ освободили Березовое в Днепропетровской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».

В МО РФ опровергли нарушение воздушного пространства Эстонии МиГ-31

Кроме того, по данным Минобороны, ночью 20 сентября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Отмечается, что в ходе операции были поражены заводы по разработке оперативно-тактических комплексов «Сапсан», а также многоцелевых ударных и разведывательных БПЛА, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов.

Ранее в МО объявили, что за ночь 20 сентября российские силы ПВО ликвидировали почти 150 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

