МО: ВС РФ освободили Березовое в Днепропетровской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».
Кроме того, по данным Минобороны, ночью 20 сентября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Отмечается, что в ходе операции были поражены заводы по разработке оперативно-тактических комплексов «Сапсан», а также многоцелевых ударных и разведывательных БПЛА, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов.
Ранее в МО объявили, что за ночь 20 сентября российские силы ПВО ликвидировали почти 150 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При ремонте школы на востоке Москвы погибли два человека
- МО: ВС РФ освободили Березовое в Днепропетровской области
- Суд оштрафовал сотрудника «Внуково» на 655 тысяч рублей за посещения бизнес-залов
- Шохин призвал использовать замороженные активы РФ в совместных с США проектах
- ВОЗ: Основная часть смертей в РФ связана с заболеваниями сердца и сосудов
- С начала года Россия увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума
- Генконсульство в Анталье: После эвакуации из-за пожаров россиян заселили в безопасные отели
- СМИ: ВС РФ поразили военные цели на Украине
- Дочерняя компания «Wildberries» купила аэропорт «Магас» за 425 млн рублей
- Трамп назвал большой проблемой пролет истребителей РФ над Эстонией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru