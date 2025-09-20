Володин: Трудовые мигранты не должны везти в Россию свои семьи

Трудовые мигранты, приезжающие в Россию, не должны привозить с собой в страну свои семьи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций.

Таким образом, Володин поддержал предложение Министерства экономического развития.

«Приезжают люди работать в страну – отработали, уехали», - сказал Володин в контексте миграции.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках Всероссийской недели охраны труда заявил о том, что страна переходит к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не готова полагаться на ввоз рабочей силы из-за границы.

Проблема нехватки рабочих рук в России искусственно раздута, поэтому модель возвратной миграции представляет собой шаг в верном направлении. Об этом в комментарии НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев.

