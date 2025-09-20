При ремонте школы на востоке Москвы погибли два человека
Во время ремонта в школе № 1080 на востоке Москвы погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщают «Известия».
По данным источника, инцидент произошел на Знаменской улице. Известно, что во время ремонта в здании обвалились четыре пролета, рабочие попали под завал. Telegram-канал «112» писал, по предварительной информации, под завалами могут находиться шесть человек.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы. Точное количество пострадавших уточняется.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Уфе люлька с рабочими оборвалась на стройке ЖК «Черника».
