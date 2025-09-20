Глава МО Литвы намекнула на возможный удар по российскому самолету из-за МиГ-31 в Эстонии

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в комментарии к заявлению Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31 19 сентября намекнула, что «Турция подала пример десять лет назад», имея в виду инцидент со сбитым Су-24. Об этом чиновница написала на своей странице в одной из соцсетей.

В МО РФ опровергли нарушение воздушного пространства Эстонии МиГ-31

Она подчеркнула, что восточная граница НАТО «подвергается испытаниям не просто так», поэтому, по ее словам, следует «действовать серьезно».

19 сентября власти Эстонии завили, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны. В ответ на это в Минобороны РФ опровергли такую информацию, объяснив, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал якобы пролет российских истребителей МиГ-31 над Эстонией большой проблемой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

