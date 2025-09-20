Глава МО Литвы намекнула на возможный удар по российскому самолету из-за МиГ-31 в Эстонии
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в комментарии к заявлению Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31 19 сентября намекнула, что «Турция подала пример десять лет назад», имея в виду инцидент со сбитым Су-24. Об этом чиновница написала на своей странице в одной из соцсетей.
Она подчеркнула, что восточная граница НАТО «подвергается испытаниям не просто так», поэтому, по ее словам, следует «действовать серьезно».
19 сентября власти Эстонии завили, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны. В ответ на это в Минобороны РФ опровергли такую информацию, объяснив, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал якобы пролет российских истребителей МиГ-31 над Эстонией большой проблемой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
