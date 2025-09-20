Над территорией России уничтожили 149 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 149 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

«С 23.00 мск 19 сентября до 06.00 мск 20 сентября... перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - заявили в ведомстве.

Военные ликвидировали 40 дронов в Ростовской области, 27 – в Саратовской, 18 – в Брянской, 15 – в Самарской, восемь – в Волгоградской, еще 12 – в Крыму. Кроме того, четыре БПЛА сбили над Белгородской областью, по два - над Воронежской и Калужской областями, по одному – над Курской, Смоленской, Нижегородской.

Еще 15 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, три – над водами Азовского.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников, обломки дронов упали в нескольких районах региона.

