Суд оштрафовал сотрудника «Внуково» на 655 тысяч рублей за посещения бизнес-залов

Суд оштрафовал сотрудника московского аэропорта «Внуково» на более чем 655 тысяч рублей за незаконное посещение бизнес-залов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Известно, что с иском в суд обратился банк. По данным источника, за пять месяцев мужчина 364 раза по банковской программе посетил зоны повышенной комфортности в разных аэропортах. Сообщалось, что он заключил с банком договор на обслуживание пакета услуг, включающего сервис с доступом в бизнес-залы.

Ответчик признался, что передавал свой код другим людям, но делал это редко, а во «Внуково» лично посещал зал, чтобы поесть. Суд учел эти сведения и обязал его компенсировать только 12,6 тысячи рублей.

Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке

Однако апелляционные и кассационные суды не согласились с таким решением и отметили, что доступ предоставляется при предъявлении и кода, и посадочного талона. Суд установил, что доступ в залы повышенной комфортности осуществлялся неоднократно в один день разными лицами, что свидетельствует о передаче кода другим людям, которые совершали авиаперелеты.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что дочерняя фирма компании «Wildberries» купила международный аэропорт «Магас» в Ингушетии за 425 млн рублей.

