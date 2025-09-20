Суд оштрафовал сотрудника «Внуково» на 655 тысяч рублей за посещения бизнес-залов
Суд оштрафовал сотрудника московского аэропорта «Внуково» на более чем 655 тысяч рублей за незаконное посещение бизнес-залов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.
Известно, что с иском в суд обратился банк. По данным источника, за пять месяцев мужчина 364 раза по банковской программе посетил зоны повышенной комфортности в разных аэропортах. Сообщалось, что он заключил с банком договор на обслуживание пакета услуг, включающего сервис с доступом в бизнес-залы.
Ответчик признался, что передавал свой код другим людям, но делал это редко, а во «Внуково» лично посещал зал, чтобы поесть. Суд учел эти сведения и обязал его компенсировать только 12,6 тысячи рублей.
Однако апелляционные и кассационные суды не согласились с таким решением и отметили, что доступ предоставляется при предъявлении и кода, и посадочного талона. Суд установил, что доступ в залы повышенной комфортности осуществлялся неоднократно в один день разными лицами, что свидетельствует о передаче кода другим людям, которые совершали авиаперелеты.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что дочерняя фирма компании «Wildberries» купила международный аэропорт «Магас» в Ингушетии за 425 млн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При ремонте школы на востоке Москвы погибли два человека
- МО: ВС РФ освободили Березовое в Днепропетровской области
- Суд оштрафовал сотрудника «Внуково» на 655 тысяч рублей за посещения бизнес-залов
- Шохин призвал использовать замороженные активы РФ в совместных с США проектах
- ВОЗ: Основная часть смертей в РФ связана с заболеваниями сердца и сосудов
- С начала года Россия увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума
- Генконсульство в Анталье: После эвакуации из-за пожаров россиян заселили в безопасные отели
- СМИ: ВС РФ поразили военные цели на Украине
- Дочерняя компания «Wildberries» купила аэропорт «Магас» за 425 млн рублей
- Трамп назвал большой проблемой пролет истребителей РФ над Эстонией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru