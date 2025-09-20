Шохин призвал использовать замороженные активы РФ в совместных с США проектах

Замороженные активы России в Европе можно было бы использовать в совместных проектах Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

С начала года Россия увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума

По его мнению, тогда США будут воздействовать на ЕС для того, чтобы разблокировать эти средства. Шохин предположил, что Москва и Вашингтон могли бы реализовать совместные проекты в третьих странах, тогда РФ смогла бы получать прибыль от такого взаимодействия.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сенаторы США представили проект об использовании российских активов для Киева.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЭкономикаСШАРоссияЕвросоюзАлександр Шохин

Горячие новости

Все новости

партнеры