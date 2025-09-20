Шохин призвал использовать замороженные активы РФ в совместных с США проектах
Замороженные активы России в Европе можно было бы использовать в совместных проектах Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.
По его мнению, тогда США будут воздействовать на ЕС для того, чтобы разблокировать эти средства. Шохин предположил, что Москва и Вашингтон могли бы реализовать совместные проекты в третьих странах, тогда РФ смогла бы получать прибыль от такого взаимодействия.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сенаторы США представили проект об использовании российских активов для Киева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шохин призвал использовать замороженные активы РФ в совместных с США проектах
- ВОЗ: Основная часть смертей в РФ связана с заболеваниями сердца и сосудов
- С начала года Россия увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума
- Генконсульство в Анталье: После эвакуации из-за пожаров россиян заселили в безопасные отели
- СМИ: ВС РФ поразили военные цели на Украине
- Дочерняя компания «Wildberries» купила аэропорт «Магас» за 425 млн рублей
- Трамп назвал большой проблемой пролет истребителей РФ над Эстонией
- Дроны ВСУ взорвались над учебным центром Запорожской АЭС
- СМИ: Десять стран объявят о признании Палестины на Генассамблее ООН
- В ВОЗ не увидели угрозы возвращения числа случаев COVID-19 в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru