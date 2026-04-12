МО РФ: ВСУ нарушили пасхальное перемирие более 1970 раз

ВСУ нарушили объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие почти две тысячи раз. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что всего в период с 16:00 по московскому времени 11 апреля до 08:00 утра 12 апреля было зафиксировано 1 тысяча 971 нарушение украинской стороной режима перемирия.