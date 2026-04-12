МО РФ: ВСУ нарушили пасхальное перемирие более 1970 раз
ВСУ нарушили объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие почти две тысячи раз. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что всего в период с 16:00 по московскому времени 11 апреля до 08:00 утра 12 апреля было зафиксировано 1 тысяча 971 нарушение украинской стороной режима перемирия.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью ВСУ трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпели неудачу. Также известно, что военные сорвали четыре попытки выдвижения противника в Сумской области и ДНР.
Кроме того, согласно информации ведомства, ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1 тысячу 329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов. При этом в министерстве подчеркнули, что российская армия строго соблюдает режим прекращения огня.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов в интервью НСН предположил, что с помощью пасхального перемирия украинский президент Владимир Зеленский пытается выиграть время из-за очень ранней весны.
