Блогер-экстремист Никита Ефремов частично признал вину по делу о спонсировании ФБК

Владелец магазинов одежды и обуви, блогер-экстремист Никита Ефремов (внесен в России в список террористов и экстремистов) частично признал свою вину по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Известно, что с сентября 2021 по февраль 2022 года блогер каждый месяц переводил на счет организации по тысяче рублей. При этом сам мужчина рассказал, что о запрещенном статусе фонда узнал лишь во время допроса.

Фигурант добавил, что якобы у него не было умысла, направленного на финансирование экстремистского объединения. Хотя сообщалось, что после первого разговора со следователем Ефремов отказался передавать правоохранительным органам свои гаджеты и пароли к ним.

В деле о покушении на Симоньян появилась новая статья

До этого стало известно, что за финансирование экстремистской организации блогеру грозит до восьми лет лишения свободы. По решению Останкинского районного суда Ефремов был заключен под стражу.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что блогера Павла Сюткина арестовали по уголовному делу о фейках про российскую армию.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
