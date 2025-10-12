Блогер-экстремист Никита Ефремов частично признал вину по делу о спонсировании ФБК
Владелец магазинов одежды и обуви, блогер-экстремист Никита Ефремов (внесен в России в список террористов и экстремистов) частично признал свою вину по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Известно, что с сентября 2021 по февраль 2022 года блогер каждый месяц переводил на счет организации по тысяче рублей. При этом сам мужчина рассказал, что о запрещенном статусе фонда узнал лишь во время допроса.
Фигурант добавил, что якобы у него не было умысла, направленного на финансирование экстремистского объединения. Хотя сообщалось, что после первого разговора со следователем Ефремов отказался передавать правоохранительным органам свои гаджеты и пароли к ним.
До этого стало известно, что за финансирование экстремистской организации блогеру грозит до восьми лет лишения свободы. По решению Останкинского районного суда Ефремов был заключен под стражу.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что блогера Павла Сюткина арестовали по уголовному делу о фейках про российскую армию.
