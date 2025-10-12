Военкор Поддубный: Белгород подвергся мощному ракетному налету

Белгород подвергся мощному ракетному удару, сообщил в Telegram военкор Евгений Поддубный.

При обстреле ВСУ белгородского поселка Маслова Пристань пострадали 10 человек

По его словам, атака была отражена силами противовоздушной обороны России. Дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к городу. В настоящее время уточняется информация о последствиях на земле. В Минобороны РФ пока информацию не комментировали.

Ранее под Белгородом обломки беспилотника врезались в многоэтажку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: telegram.org
