Военкор Поддубный: Белгород подвергся мощному ракетному налету

По его словам, атака была отражена силами противовоздушной обороны России. Дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к городу. В настоящее время уточняется информация о последствиях на земле. В Минобороны РФ пока информацию не комментировали.

Ранее под Белгородом обломки беспилотника врезались в многоэтажку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

