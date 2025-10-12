Военкор Поддубный: Белгород подвергся мощному ракетному налету
12 октября 202508:01
Белгород подвергся мощному ракетному удару, сообщил в Telegram военкор Евгений Поддубный.
По его словам, атака была отражена силами противовоздушной обороны России. Дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к городу. В настоящее время уточняется информация о последствиях на земле. В Минобороны РФ пока информацию не комментировали.
Ранее под Белгородом обломки беспилотника врезались в многоэтажку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
